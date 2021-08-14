السيطرة على حريق اندلع في حوش مواشٍ ونخيل بقرية الأشراف بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق اندلع في حوش مواشي و نخيل بقرية الاشراف القبلية التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد باندلاع حريق فى حوش علي مساحة ٣٥٠ متر بقرية الإشراف القبلية، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

تبين من المعاينة الأولية، أن الحريق نتج عنه تلف مجموعة نخيل و أشجار علي مساحة ١٦٠ متر، و نفوق ٨ نعاج ٣ ماعز و ٥ خراف صغيرة.



دفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، و العقيد حسين صلاح، وكيل الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفوري مع الحريق.

وتمكنت سيارات إطفاء الادارة و وسط المدينة، بقيادة الرائد محمد معتز ، من السيطرة التامة علي الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة.