مايسة عطوة: الرئيس يحمل على عاتقه الإصلاح الاقتصادي منذ توليه الحكم

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح اليوم عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، فضلا عن حرصه الشديد لتوضيح المعلومات المتداولة المغلوطة بشأن رفع الدعم عن المواطنين، واستغلال النفوس الضعيفة فى تشويه الحقائق.



وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن الرئيس أكد على أنه لن يلغى الدعم ولكنه سيعيد تنظيم عملية الدعم ليصل لمستحقيه، لافتة إلى أن الرئيس السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم وهو يأخذ على عاتقه عملية الإصلاح الاقتصادى ولم يبال بما يثار حول إمكانية ضعف شعبيته.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن الرئيس السيسي هو من حارب الارهاب ولم يبال بما يقال من المحرضين، كما أنه هو من تحمل مسؤولية القضاء على العشوائيات من أجل حياة كريمة، ويحمل الأن جمهورية جديدة بحياة كريمة ولذلك فهو يعتبر رئيس لكل المصريين.