السيطرة على حريق محدود في محيط آثار ميت رهينة

أكد الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أنه تم السيطرة علي حريق محدود نشب بالحلفا والهيش الموجودة خلف منطقة انتظار السيارات بمنطقة آثار ميت رهينة بسبب حرارة الجو الشديدة، دون وقوع أية خسائر في الآثار الموجودة بالمنطقة أو إصابات في الأرواح، لأن الحريق بعيد تمامًا عن المعالم الأثرية بالمنطقة.



