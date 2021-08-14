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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يغلق صفحة الطلائع ويبدأ الاستعداد لمواجهة المصري فى الدوري

صدى البلد

يعود الفريق الكروي الأول بنادي سموحة إلى تدريباته اليومية على ملعب النادي بالإسكندرية، تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، اليوم السبت بعد الفوز الكبير الذى حققه على فريق طلائع الجيش فى الجولة الـ30 من بطولة الدورى العام والتى جمعت بينهما أمس على ستاد الأسكندرية .
 

وأغلق مدرب سموحة صفحة مباراة طلائع الجيش تماماً، قبل اللقاء المرتقب الذي يجمعه مع المصرى، ضمن منافسات الجولة الأ31 من عمر الدوري الممتاز.
 

وطالب أحمد سامى لاعبيه بعدم الإفراط فى الثقة بعد الفوز الكبير الذى حققه على نظيره طلائع الجيش بأربعة أهداف واغلاق صفحة المباراة تماماً وذلك من أجل التركيز فى المواجهة الصعبة القادمة التى ستقام مساء الإثنين المقبل أمام المصرى صاحب المركز الثالث والذى يقدم نتائج طيبة للغاية هذا الموسم.

وحذر مدرب سموحه لاعبيه من ارتكاب أية أخطاء دفاعية خلال المباراة، وخصوصا وأن هدفه حصد نقاط المباراة الثلاثة لثبيت أقدامه فى المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 44 نقطة وبفارق خمسة نقاط عن المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة.
 

كما حذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة المصرى، مؤكداً أن المنافس فريق قوى لايستهان به مجموعة جيدة من اللاعبين، كما طالب مدرب سموحة ثلاثى خط الوسط محمد كناريا ومحمود حليمو وأحمد حمص باستمرار أدائهم الطيب خلال المباراة المقبلة.


وسيقوم الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة المصرى وبيراميدز التى أقميت فى الجولة الـ30 لمراقبة المنافس والوقوف على نقاط القوة والضعف خاصة فى ظل ارتفاع مستوى المصرى واحتلاله المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام.. 
 

ويواصل الجهاز الفنى تأهيل الثنائى محمد شكرى الظهير الأيسر وعبدالكبير الوادى تمهيدا للإستعانه بهم خلال مباراة المصرى القادمة خاصة وأنهم من الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى منذ بداية الموسم.

الدوري الممتاز سموحة الدوري العام طلائع الجيش الدوري

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سموحة يغلق صفحة الطلائع ويبدأ الاستعداد لمواجهة المصري فى الدوري

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