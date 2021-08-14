مشرف "حياة كريمة": توفير 52 ألف فرصة عمل للشباب ضمن المبادرة خلال 6 شهور

قال الدكتور هشام الهلباوي المشرف على برنامج “حياة كريمة”، إن الدولة المصرية كانت تواجه مشاكل ضخمة قبل عام 2014 واقتحام هذه المشكلات كان يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، لافتاً إلى ان محافظات الصعيد كان يتعدى بها نسب الفقر 60 % و70% وبهم قرى تتعدى نسب الفقر فيها 90%.

وأضاف الهلباوي خلال لقاء خاص ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية ام بي سي مصر، أن مواجهة مشاكل الريف والعشوائيات غير الآمنة ومشاكل الصعيد كان أمر غير سهل على الإطلاق.

وتابع: "نحن ننتقل من محاربة الفقر إلى كيفية الوقاية من الفقر وهو مفهوم مختلف للفكر الاستباقي".

وأردف: "التغيير فى منهجية العمل كان شىء مهم للغاية فى التطوير، فبعد أن كانت مركزية أصبحت الآن تعمل بالإدارة المحلية في كل مكان".

وأوضح الهلباوي، أن مبادرة حياة كريمة قدمت دورات تدريبية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، لافتاً إلى أن 52 ألف فرصة عمل تم توفيرها للشباب ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري خلال 6 أشهر.

وأكمل: "هناك أيضا 6 ألاف موظف من الإدارة المحلية يعملون ضمن مبادرة حياة كريمة فى قرى الريف".