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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة .. قافلة طبية شاملة بقرية النواورة بمركز البدارى بأسيوط غدا

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم قافلة طبية شاملة ،غدا الأحد ، تستهدف قرية النواورة بمركز البدارى بالتنسيق مع الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلى والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة وذلك فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستهداف القرى الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وأشار المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة - إلى مشاركته غدا الاحد الموافق 15 أغسطس فى فعاليات القافلة الطبية الشاملة بقرية النواورة بمركز البدارى والتى تضم تخصصات " باطنة وجهاز هضمى وقلب وجراحة عامة  وأنف وأذن وروماتيزم وصدر ورمد وعصبية واطفال " مع توقيع الكشف وصرف الادوية بالمجان وذلك بمقر وحدة طب الاسرة بالنواورة وبحضور قيادات فرع جامعة الازهر والصحة وأهالى القرية والقرى المجاورة على أن تبدأ من التاسعة صباحا .
 

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة للقوافل الطبية التى تنظمها مديرية الصحة بالتنسيق مع جامعتي أسيوط والأزهر ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بقرى ونجوع المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتوفير وصرف العلاج للحالات من خلال صيدلية القافلة التي تم تجهيزها وتدعيمها بالأدوية وتحويل الحالات المرضية التى تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها على نفقة الدولة مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" مشيرا الى استمرار تنظيم قوافل طبية مجانية بالمراكز والقرى لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وخاصة فى القرى والنجوع البعيدة والأكثر احتياجاً، لدعم مستوى الخدمة الصحية، فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

أسيوط محافظ اللواء عصام سعد قافلة طبية جامعة الأزهر الصحة مركز البداري

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