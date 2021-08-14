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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثث 5 عمال من غلاية زيت مصنع أبو رواش.. تفاصيل

جثة
جثة

تمكنت قوات الإنقاذ من استخراج جثث 5 عمال لقوا مصرعهم داخل غلاية زيت بمصنع زيوت بأبو رواش.

وأشارت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن الغلاية ارتفاعها 5 أمتار عميقة للغاية بداخلها زيت بارد وكان يقوم العمال بتفريغها لإجراء عمليات تصليح إلا أن العامل الأول انزلق وغرق داخل الزيت وأثناء محاولة الآخرين إنقاذ بعضهم البعض سقطوا واحدا تلو الآخر ما أدى لغرقهم.

 

كان 5 أفراد لقوا مصرعهم داخل غلاية تكرير زيت في مصنع بالمنطقة الصناعية في أبو رواش.

 

وكشفت المعاينة الأولية وفاة 3 عمال وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر داخل غلاية زيت، أثناء إصلاحها من الداخل، وتوفي العامل الذي كان يباشر مهام تصليح الغلاية أولا، وأثناء محاولة إنقاذه لحق به الباقون تباعًا في مأساة أصابت جميع العاملين في المصنع بحالة من الحزن الشديد.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا من إدارة المصنع، بعد وفاة العاملين فانتقلت قوات من الدفاع المدني وخبراء التعامل مع مثل هذا النوع من الحرائق لانتشال جثامين المتوفين من غلاية الزيت، وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الحاضرين خاصة العمال وأقاربهم الذين فوجئوا بالخبر عن طريق اتصالات استقبلوها من زملائهم في العمل.

انتقل فريق أمني من البحث الجنائي إلى مكان الحادث أشرف عليه اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ، وساهم في نجدة العمال وانتشال جثامين المتوفين في وقت سريع ، وأخطرت النيابة العامة بالحادث وقررت تكليف الطب الشرعي بمناظرة الجثامين وتوقيع الكشف الظاهري عليها وبيان الرأي الطبي في إمكانية تشريحها أم لا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

استمع فريق من البحث الجنائي بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس قطاع مباحث أكتوبر لأقوال العاملين في المصنع الذين شرحوا تفاصيل الكارثة بأن أحد زملائهم كان يتولى مهمة تصليح غلاية خاصة بالزيت وتصنيع اللحوم بسبب وجود أعطال فيها وأن العطل كان من الداخل وخلال قيام بهام عمله اختل توازنه وسقط في الغلاية وخلال محاولة الباقين إنقاذه ماتوا واحدًا تلو الآخر.

 

طرق الوقاية والسيطرة على الحوادث :
أولا : بالنسبة للممارسات غير الآمنة من قبل العاملين :
1- العناية بتوعية الأفراد العاملين على كافة مستوياتهم عن طريق اللقاءات الشخصية - المحاضرات - الندوات - الكتيبات والنشرات والأفلام .
2-  دراسة الحالات الفردية التى يتضح منها بصفة خاصة معتادى تكرار الإصابات وإقتراح العلاج الخاص بكل حالة .
3- الاهتمام بتدريب العاملين الجدد . 
ثانيا :بالنسبة لظروف العمل غير الآمنة :
1- الاهتمام بالتدريب على كافة المستويات كأحد العناصر الأساسية لرفع مستوى الأداء وبالتالى تقليل حوادث وإصابات العمل .
2- إعداد طرق العمل المأمونة وتكون مكتوبة وتوزيعها على العاملين وتدريبهم عليها .
3- إجراء التفتيش الدورى من نواحى السلامة على أماكن العمل .
4- العناية بوضع خطط للصيانة الوقائية للتجهيزات والآلات .
5- توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين .
6- صرف تصاريح العمل المناسبة قبل المباشرة بأداء أى عمل .
7- مراقبة وملاحظة سير العمل بصفة مستمرة .
8- العناية بتسجيل حوادث وإصابات العمل وتحليلها من حيث معدل التكرار  ومعدل شدة الخطورة ودراسة الحالات وإيجاد العلاج الفورى لملافاتها  مستقبلا .
9- التأكد من توفر ظروف العمل الملائمة من تهوية وإضاءة ودرجة الحرارة المناسبة كذلك توفير الفراغ اللازم لتلافى الإزدحام .
10- تغير المعدات اليدوية المناسبة لأداء العمل . 

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