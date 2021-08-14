3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

استغل 3 شباب الاعاقة الذهنية لجارهم وقاموا بالتعدي الجنسي عليه بمنطقة العجوزة، ونجحت قوات أمن الجيزة في القبض عليهم وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة.

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من قسم شرطة العجوزة بتقديم سيدة بلاغا بتعرض نجلها "من ذوي القدرات الخاصة" البالغ من العمر 19 عاما للتعدي الجنسي من جيرانه، فشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ ومدى صحته.

وأكدت التحريات التي أجريت برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة الى صحة الواقعة وأن 3 شباب أعمارهم بين 18 و19 عاما استغلوا الحالة الذهنية لجارهم المجني عليه كونه يعاني من إعاقة ذهنية وحركية واتفقوا على استدراجه الى محل ملك أحدهم وقاموا بهتك عرضه وتاوبوا الاعتداء عليه.

وأضافت التحريات أن المتهمين كرروا جريمتهم واعتقدوا أن المجني عليه لا يفقه ما يتعرض له إلا أن الأخير أخبر والدته بما يحدث له وتعدي جيرانه عليه ما دفع الأم لتحرير محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد مصطفى خليل مفتش ماحث قطاع وسط الجيزة والرائد محمد مجدي رئيس مباحث العجوزة من القاء القبض على المتهمين وتبين انهم شقيقان وابن عمهما عمال من منطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

اعترف المتهمون بارتكابهم الجريمة مستغلين حالة المجني عليه المرضية وقاموا بهتك عرضه.

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وجرمت المادة 268 من قانون العقوبات هتك العرض، وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 لـ15 سنة، وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهم أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة تكون العقوبة السجن من 7 لـ 15 سنة، وفي حالة توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، والشروع في هتك العرض له نفس عقوبة ارتكاب الفعل.