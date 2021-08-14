بسبب ركن سيارة.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بشبرا الخيمة

أصيب 4 أشخاص خلال مشاجرة بشبرا الخيمة بين طرفين بسبب الخلاف على ركن سيارة أمام ورشة ميكانيكا حيث قام أحد الطرفين بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش أحدث الإصابات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة بهتيم أمام مستشفى التأمين الصحى ووقوع 4 مصابين

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول ""محمود ع م" 41 سنة صاحب ورشة خراطة و"حسن ع م" 44 سنة ميكانيكى و"كريم ع م" 34 سنة سائق و"محمد ع ع"، 58 سنة سائق جميعهم مصابين بجروح دائرية بمناطق متفرقة بالجسم إدعاء طلق نارى من فرد خرطوش وطرف ثان "أحمد ر أ" وشهرته أحمد عريجه 36 سنة سائق سبق اتهامه فى 4 قضايا "ضرب وإحداث عاهة، وسرقة بالإكراه، وسلاح"



وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام الطرف الأول بركن سيارة أمام ورشة الميكانيكا الخاصة بهم فى الجهة المقابلة ومع مرور الطرف الثانى حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالسب والشتم والضرب وإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش أحدثت الإصابات وفر هاربا وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



من جانبها قررت نيابة العبور فى القليوبية انتداب الطب الشرعي لمناظرة جثة طالبة جامعية لقت مصرعها بعد إلقاء نفسها من الدور الخامس بمسكن أسرتها في منطقة إسكان الشباب بالعبور نتيجة معاتبة والدتها لها على الرسوب في 6 مواد بالفرقة الثانية بكلية التجارة.



وقررت النيابة التصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لجثة المتوفاة ، وسؤال أسرتها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



وتبين من المعاينة الأولية لجثمان طالبة العبور المنتحرة أنها أصيبت بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، مما أدى لوفاتها في الحال، إثر ارتطامها بالأرض بعد إلقاء نفسها من الدور الخامس، بعد تأثرها بمعاتبة والدتها لها على الرسوب في الدراسة الجامعية.



كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من قسم شرطة العبور بورود بلاغ بقيام طالبة جامعية بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس وإصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ووفاتها فور نقلها لمستشفى العبور التخصصي التابع لجامعة عين شمس.



وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفاة تدعى "أ ف م" 19 عاما طالبة جامعية بالفرقة الثانية بكلية التجارة ، وألقت نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس وتوفيت في الحال.



وبمواجهة والدة طالبة العبور المنتحرة، أكدت أنها عاتبت ابنتها على الرسوب في الفرقة الثانية للكلية حيث لم تنجح في تخطي 6 مواد دراسية فقامت بمغافلتها وألقت بنفسها من نافذة الشقة من الدور الخامس لتسقط في الشارع وتصاب بكسر ونزيف في المخ وتتوفيت الحال.