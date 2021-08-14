عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ركن سيارة.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بشبرا الخيمة

اطلاق الرصاص
اطلاق الرصاص

أصيب 4 أشخاص خلال مشاجرة بشبرا الخيمة بين طرفين بسبب الخلاف على ركن سيارة أمام ورشة ميكانيكا حيث قام أحد الطرفين بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش أحدث الإصابات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة بهتيم أمام مستشفى التأمين الصحى ووقوع 4 مصابين
وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول ""محمود ع م" 41 سنة صاحب ورشة خراطة و"حسن ع م" 44 سنة ميكانيكى و"كريم ع م" 34 سنة سائق و"محمد ع ع"، 58 سنة سائق جميعهم مصابين بجروح دائرية بمناطق متفرقة بالجسم إدعاء طلق نارى من فرد خرطوش وطرف ثان "أحمد ر أ" وشهرته أحمد عريجه 36 سنة سائق سبق اتهامه فى 4 قضايا "ضرب وإحداث عاهة، وسرقة بالإكراه، وسلاح"


وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام الطرف الأول بركن سيارة أمام ورشة الميكانيكا الخاصة بهم فى الجهة المقابلة ومع مرور الطرف الثانى حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالسب والشتم والضرب وإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش أحدثت الإصابات وفر هاربا وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

من جانبها قررت نيابة العبور فى القليوبية انتداب الطب الشرعي لمناظرة جثة طالبة جامعية لقت مصرعها بعد إلقاء نفسها من الدور الخامس بمسكن أسرتها في منطقة إسكان الشباب بالعبور نتيجة معاتبة والدتها لها على الرسوب في 6 مواد بالفرقة الثانية بكلية التجارة.


وقررت النيابة التصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لجثة المتوفاة ، وسؤال أسرتها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


وتبين من المعاينة الأولية لجثمان طالبة العبور المنتحرة أنها أصيبت بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، مما أدى لوفاتها في الحال، إثر ارتطامها بالأرض بعد إلقاء نفسها من الدور الخامس، بعد تأثرها بمعاتبة والدتها لها على الرسوب في الدراسة الجامعية.


كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من قسم شرطة العبور بورود بلاغ بقيام طالبة جامعية بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس وإصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ووفاتها فور نقلها لمستشفى العبور التخصصي التابع لجامعة عين شمس.


وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفاة تدعى "أ ف م" 19 عاما طالبة جامعية بالفرقة الثانية بكلية التجارة ، وألقت نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس وتوفيت في الحال.


وبمواجهة والدة طالبة العبور المنتحرة، أكدت أنها عاتبت ابنتها على الرسوب في الفرقة الثانية للكلية حيث لم تنجح في تخطي 6 مواد دراسية فقامت بمغافلتها وألقت بنفسها من نافذة الشقة من الدور الخامس لتسقط في الشارع وتصاب بكسر ونزيف في المخ وتتوفيت الحال.

شبرا الخيمة مدير أمن القليوبية التأمين الصحي النيابة العامة كلية التجارة طلق ناري ورشة ميكانيكا

موضوعات متعلقة

نيابة القليوبية تصرح بدفن جثمان طالبة العبور المنتحرة

انتشال جثة شاب مجهول الهوية بترعة فى القليوبية

ترشيحاتنا

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

8 قتلى في تحطم طائرة أثناء عمليات إطفاء الحرائق في تركيا ..شاهد

بدرجة وزير.. قرار جمهوري بتجديد تعيين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

خبير لوائح يكشف وقائع الخلل في اللجنة الاولمبية.. فيديو

خلافات زوجية.. حلاق يلقى زوجته من الطابق الثاني بالدقهلية

تطورات الحالة الصحية لـ الكاتب عاطف بشاي بعد إصابته بجلطة في القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس |تفاصيل

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

اشتعال النيران بسيارة نقل محملة بالدقيق أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

نجم تشيلسي أهداه مصحفا.. هل اعتنق هازارد الإسلام؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ