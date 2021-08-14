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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة مستريح بنها لجلسة 4 سبتمبر

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنح قسم ثانٍ بنها اليوم، السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة مستريح بنها، إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهم.
 

وشهدت المحكمة، إجراءات أمنية مشددة قادها العقيد محمد سعيد، رئيس مباحث المحكمة بإشراف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.


من جانبه، قال محمد وجيه، محامي ضحايا مستريح بنها، إن المتهم نصب على أقاربه ومعارفه في مبلغ 4 ملايين جنيه؛ بحجة توظيفها في تجارة المياه المعدنية والعصائر.
 

وأشار المحامي إلى أن بداية الواقعة كانت بإيهام الضحايا بأنه قادر على توظيف أموالهم في التسويق العقاري بشقق في العاصمة الإدارية الجديدة وبعد فترة اكتشفوا أنه ليس له أي نشاط عقاري، وطالبوه بأموالهم.


وأضاف أن المتهم أقنع ضحاه برة ثانية باستثمار الأموال في المياه المعدنية والعصائر ورغبة منهم في الحصول على أموالهم وافقوا، ولكنه لم يعطهم أي أرباح ورفض رد الأموال، فقرروا الإبلاغ عنه.
 

وأكد أن الضحايا يريدون تحويشة عمرهم التي استولى عليها المتهم فقط، لافتا إلى أن المتهم تعرف على ضحاياه خارج البلاد أثناء عملهم هناك واتفقوا على الاستثمار ولكنه استولى على الأموال ورفض ردها.
 

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغات من المواطنين بتضررهم من المتهم " أحمد ع"، بعد استيلائه على مبالغ مالية منهم قدرها 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية والعصائر.
 

وكشفت التحريات عن أن المتهم حاول الهرب ولكن أجهزة الأمن نجحت في ضبطه وأحيل لمحكمة الجنح التي أجلت أولى الجلسات التي كانت مقررة اليوم بسبب تعذر حضور المتهم.
 

من جانبها قررت نيابة العبور فى القليوبية انتداب الطب الشرعي لمناظرة جثة طالبة جامعية لقت مصرعها بعد إلقاء نفسها من الدور الخامس بمسكن أسرتها في منطقة إسكان الشباب بالعبور نتيجة معاتبة والدتها لها على الرسوب في 6 مواد بالفرقة الثانية بكلية التجارة.
 

وقررت النيابة التصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لجثة المتوفاة ، وسؤال أسرتها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
 

وتبين من المعاينة الأولية لجثمان طالبة العبور المنتحرة أنها أصيبت بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، مما أدى لوفاتها في الحال، إثر ارتطامها بالأرض بعد إلقاء نفسها من الدور الخامس، بعد تأثرها بمعاتبة والدتها لها على الرسوب في الدراسة الجامعية.
 

كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من قسم شرطة العبور بورود بلاغ بقيام طالبة جامعية بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس وإصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ووفاتها فور نقلها لمستشفى العبور التخصصي التابع لجامعة عين شمس.
 

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفاة تدعى "أ ف م" 19 عاما طالبة جامعية بالفرقة الثانية بكلية التجارة ، وألقت نفسها من شرفة مسكنها بالدور الخامس وتوفيت في الحال.
 

وبمواجهة والدة طالبة العبور المنتحرة، أكدت أنها عاتبت ابنتها على الرسوب في الفرقة الثانية للكلية حيث لم تنجح في تخطي 6 مواد دراسية فقامت بمغافلتها وألقت بنفسها من نافذة الشقة من الدور الخامس لتسقط في الشارع وتصاب بكسر ونزيف في المخ وتتوفيت الحال.

بنها أمن القليوبية مدير أمن القليوبية العاصمة الإدارية الجديدة الطب الشرعى محكمة الجنح تأجيل محاكمة

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