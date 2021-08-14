خبيرة تغذية: مريض السمنة مسموح له بتناول كل أنواع الطعام بشرط| فيديو

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن سمنة السيدات قد تكون ناتجة من الانجاب وتغير الهرمونات بعد الزواج، خلاف ان مرض السمنة له علاج، وقيام الزوج بتهديد زوجته يعتبر نوع من التحفيز السلبي الذي قد يؤدي إلى بعض المشاكل النفسية.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة مسموح له بتناول كافة أنواع الطعام، ولكن بكميات محددة، كما ان هناك ضرورة لاستبدال المياه الغازية بالعصائر، وعدم تناول السكريات بكثرة، لأنها تضعف المناعة.

وشددت على ضرورة تناول المياه بكثرة، وعدم تناول الطعام ليلاً، وفي حال الجوع تناول الطعام بكميات قليلة، أو تناول الطعام الذي لا يزيد الوزن مثل شربة الخضار.

