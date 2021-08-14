تألق محمد صلاح..ليفربول يكتفي بهدف جوتا في شباك نوريتش خلال الشوط الأول

أنهي فريق ليفربول الشوط الأول متقدما على نوريتش سيتي بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “كارو رود”.

في الدقيقة 26، استطاع أرنولد أن يساهم في هدف ليفربول الأول بعد عرضية وصلت إلى محمد صلاح مررها لجوتا الذي يسجل هدف الليفر الأول بعد انفراده بالمرمى.

ملخص الشوط الأول

تسيميكاس مرر في الدقيقة العاشرة عرضية نحو جوتا لكن شتتها مدافع نورويتش إلى ضربة ركنية ثم تنفذ الركنية ويقوم كيتا بعرضية نحو جوتا الذي يسدد رأسية رائعة لكن حارس الفريق "الكناري" يتألق ويبعد الكرة لركنية مرة أخرى.

في الدقيقة 18، أتيحت فرصة لمحمد صلاح الذي استلم تمريرة رائعة من أرنولد ليسدد "مو" كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس نورويتش يتألق ويتصدى للكرة.

أولى فرص نورويتش الحقيقة كانت في الدقيقة 20 عن طريق انفراد من بوكي لكن أليسون يتألق ويتصدى للكرة ويبعدها إلى ضربة ركنية.

وكاد محمد صلاح أن يعزز النتيجة لليفربول بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 34 ترتد من الدفاع وتصل إلى ماتيب ليسجل في المرمى الخالي لكن دفاع نورويتش يتألق ويبعد الكرة لركنية.