بروسيا دورتموند يتقدم على إينتراخت 3-1 في الدوري الألماني

تقدم فريق بروسيا دورتموند على إينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى لبطولة الدوري الألماني.

افتتح ماركو رويس التسجيل لـ بروسيا دورتموند في الدقيقة 23، لكن زميله باسلاك سجل هدف التعادل لإينتراخت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

وسجل ثورجان هازارد الهدف الثاني لـ بروسيا دورتموند في الدقيقة 32، قبل أن يحرز النرويجي إيرلينج هالاند ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 34.

تشكيل بروسيا دورتموند

وضم تشكيل بروسيا دورتموند كل من:

في حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: شولز - فيتسل - أكانجي - باسلاك

خط الوسط: داوود - بيلينجهام - رويس

خط الهجوم: ثورجان هازارد - رينا - هالاند