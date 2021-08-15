تجارة عين شمس تعلن نتائج الترم الثانى الفرقة الثالثة

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، موعد إعلان نتائج امتحانات مرحلة البكالوريوس لجميع الشعب للعام الجامعي 2020/ 2021.
وأوضح عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أنه تم إعلان نتائج الفرقة الأولى جميع الشعب يومى الأربعاء والخميس الماضي عبر التليفون، وتم الاعلان عن النتيجة على الموقع الإلكترونى المعروف بنظام جامعة عين شمس الإلكتروني.
ونوه بأنه تم إعلان نتائج الفرقة الثانية جميع الشعب عبر الموقع الإلكترونى، بينما يتم إعلان نتائج الفرقة الثالثة لجميع الشعب يومى الأحد والاثنين 15 و16 أغسطس على التليفون، ويوم الثلاثاء 17 أغسطس على الموقع الإلكترونى.
وأشار عميد كلية التجارة جامعة عين شمس إلى أنه يتم إعلان نتائج الفرقة الرابعة لجميع الشعب يومى الخميس والجمعة 19 و 20 أغسطس على التليفزيون، ويوم الأحد 22 أغسطس على الموقع الإلكترونى.
وأكدت كلية تجارة جامعة عين شمس على الطلاب بالتأكد من تفعيل حساباتهم على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني وسداد المصروفات الدراسية حتى يتسنى لهم معرفة النتيجة.
الجدير بالذكر أعلنت جامعة عين شمس، عن تأسيسها نظامًا متكاملًا للتقدم لدعم تكاليف النشر الدولي، عبر تقدم أعضاء هيئة التدريس للحصول على الدعم من خلال موقع إلكتروني تم إطلاقه بهذا الغرض.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة رشا إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير مشروع البوابة الإلكترونية، وبالتنسيق مع الدكتور الجوهري السعيد عطية الأستاذ المساعد بكلية العلوم وعضو لجنة النشر الدولي.
وتواصل جامعة عين شمس جهودها البحثية في دعم تكاليف النشر الدولي للأبحاث المنشورة فى مجلات Q1، وذلك في إطار حرصها على تشجيع البحث العلمي والنشر الدولي، وحث أكبر عدد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة عين شمس على إنتاج أبحاث علمية ونشرها في مجلات علمية مرموقة ومحكمة دولياً، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه النشر العلمي الدولي في رفع الترتيب العالمي للجامعة.