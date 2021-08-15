تجارة عين شمس تعلن نتائج الترم الثانى الفرقة الثالثة

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، موعد إعلان نتائج امتحانات مرحلة البكالوريوس لجميع الشعب للعام الجامعي 2020/ 2021.

وأوضح عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أنه تم إعلان نتائج الفرقة الأولى جميع الشعب يومى الأربعاء والخميس الماضي عبر التليفون، وتم الاعلان عن النتيجة على الموقع الإلكترونى المعروف بنظام جامعة عين شمس الإلكتروني.

ونوه بأنه تم إعلان نتائج الفرقة الثانية جميع الشعب عبر الموقع الإلكترونى، بينما يتم إعلان نتائج الفرقة الثالثة لجميع الشعب يومى الأحد والاثنين 15 و16 أغسطس على التليفون، ويوم الثلاثاء 17 أغسطس على الموقع الإلكترونى.

وأشار عميد كلية التجارة جامعة عين شمس إلى أنه يتم إعلان نتائج الفرقة الرابعة لجميع الشعب يومى الخميس والجمعة 19 و 20 أغسطس على التليفزيون، ويوم الأحد 22 أغسطس على الموقع الإلكترونى.

وأكدت كلية تجارة جامعة عين شمس على الطلاب بالتأكد من تفعيل حساباتهم على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني وسداد المصروفات الدراسية حتى يتسنى لهم معرفة النتيجة.

الجدير بالذكر أعلنت جامعة عين شمس، عن تأسيسها نظامًا متكاملًا للتقدم لدعم تكاليف النشر الدولي، عبر تقدم أعضاء هيئة التدريس للحصول على الدعم من خلال موقع إلكتروني تم إطلاقه بهذا الغرض.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة رشا إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير مشروع البوابة الإلكترونية، وبالتنسيق مع الدكتور الجوهري السعيد عطية الأستاذ المساعد بكلية العلوم وعضو لجنة النشر الدولي.

وتواصل جامعة عين شمس جهودها البحثية في دعم تكاليف النشر الدولي للأبحاث المنشورة فى مجلات Q1، وذلك في إطار حرصها على تشجيع البحث العلمي والنشر الدولي، وحث أكبر عدد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة عين شمس على إنتاج أبحاث علمية ونشرها في مجلات علمية مرموقة ومحكمة دولياً، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه النشر العلمي الدولي في رفع الترتيب العالمي للجامعة.