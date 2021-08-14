من أسرة متفوقة.. الأولى في الثانوية الأزهرية : أذاكر 14 ساعة يوميا.. وأشكر أسرتي

قالت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود أوائل الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي معهد أبو خرص في أسيوط، إن الإمام الأكبر شيخ الأزهر قدم لهم التهنئة اليوم هاتفيًا لتفوق ابنتهم، موضحة أن الداعم الأكبر كان والداها واختها التي حصلت على المركز الثامن في أوائل الجمهورية في الثانوية الأزهرية العام الماضي.



وأوضحت الطالبة نجلاء في تصريحات خاصة أنها كانت تذاكر 14 ساعة يوميًا، مشيرة إلى أن والدها مدرس لغة عربية لطلاب الإعدادية وشديد الحرص على تفوق أبنائه وبناته.

وحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، على تهئنة الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، عبر اتصالات هاتفية، اليوم السبت، على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١م.

وأشاد الإمام الأكبر شيخ الأزهر، خلال اتصاله بأوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

وحرص شيخ الأزهر على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ، غدًا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء أوائل الأوائل.

ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي:

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