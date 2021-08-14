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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وداعاًً للصلع .. اختراع لصقة جديدة تعيد الشعر بفروة الرأس

الصلع
الصلع

وداعاً للصلع هو عنوان وضعته صحيفة " ديلي اكسبرس"، وذلك بعد الكشف عن  لصقة ممزوجة بمواد كيميائية يمكن أن تعيد الشعر مجدداً.


وقال الباحثين انه تم اختراع لصقة بها مادة قابلة للذوبان مليئة بالإبر الدقيقة تحقن مواد كيميائية في فروة الرأس و تغذي الأوعية الدموية حول البصيلات، لإنتاجها مجدداً في الرأس.

 

و في التجارب التي أجراها الباحثون ، تسبب هذا اللصقة في إنتاج عدد غير محدود من خصل الشعر للفئران الصلعاء ، دون الإضرار بالجلد.

 

و يعتقد العلماء الآن أن هذا الإختراع سيحدث نتيجة جيدة  مع البشر وانه هناك قائمة انتظار يمكن أن يكون الأميران ويليام وهاري من ضمنها.


وقال المؤلف المراسل البروفيسور جيانكينج جاو من جامعة تشجيانج في هانجتشو أن مثل هذا الإختراع الآمن يظهر إمكانات كبيرة لعلاج الصلع الذكوري.


وقال البروفيسور جاو إن تركيز الفريق الصيني كان على الأسباب الرئيسية للصلع  وهي الإجهاد التأكسدي وعدم كفاية الدورة الدموية".

 

ويوضح البحث  ، الموصوف في المجلة العلمية الأمريكية ACS Nano ، أن الاختراع الجديد  يضخ  مزيجًا من المواد الكيميائية إلى فروة الرأس  الذي يحارب كلتا المشكلتين، لذا تم  تصنيع لصقة بمزيج من حمض الهيالورونيك ، وهو موجود بشكل طبيعي في جلد الإنسان.

 

فيما أظهرت الإختبارات أن اللصقة كانت أفضل من المينوكسيديل، أحد العقاقير المتاحة حاليًا للصلع  أو الصلع الوراثي.

لصقة اخبار منوعات اختراع صلع فروة رأس الشعر

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