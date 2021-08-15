أوائل الثانوية الأزهرية يروون قصة نجاحهم لـ صدى البلد .. الأولى أدبي : أذاكر 14 ساعة يوميا .. وأشكر أسرتي .. الأول علمي: أجتهد منذ طفولتي لألتحق بالطب

أوائل الثانوية الأزهرية يروون قصة نجاحهم لـ صدى البلد

أحمد جمال سليمان: هذا التفوق كرم من الله تعالى علينا بعد تعب عام كامل

محمد تامر: أتمنى أكون طبيباً عالميُا يشرف مصر ويخدم البشرية

أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021م، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021

وحصل الطلاب: أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية) على المركز الأول على القسم العلمي بنسبة ١٠٠٪؜.

كما حصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة ٩٩,٥ ٪؜، بينما حصل الطالب عصام محمد ابراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜.

ومن المقرر أن يعتمد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.

ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي:

الأول على القسم العلمي

وكشف الطالب أحمد جمال سليمان، الأول على القسم العلمي في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ، عن كواليس حصوله على المركز الأول بالثانوية الأزهرية وتهنئة شيخ الأزهر له.

وقال أحمد جمال سليمان، من محافظة الدقهلية، لصدى البلد، إنه كان نائما أثناء اتصال شيخ الأزهر لتقديم التهنئة له، وردت والدته على الهاتف واستقبلت خبر حصوله على المركز الأول من شيخ الأزهر ، ولم تصدق من الفرحة، منوها أنها أطلقت الزغاريد فرحة بهذا النجاح.

وأضاف الأول على القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، أن شيخ الأزهر هنأه على حصوله على المركز الأول ونصحه بالاجتهاد وأن يستمر على هذا التفوق ليرفع راية الأزهر في كل زمان ومكان.

وأشار إلى أن والده كان قد نذر بذبح عجل حال تفوقي في الثانوية الأزهرية وحصولي على المراكز الأولى، كما قررت والدتي إخراج مبلغ مالي والتصدق به على الفقراء والمحتاجين.

وتابع قائلا : هذا التفوق هو كرم من الله تعالى علينا بعد تعب عام كامل أنا وأهلي الذين وفروا لي الجو المناسب للمذاكرة والاجتهاد.

ونوه أنه بناءا على رغبة والده ووالدته، فكان يذهب للدروس الخصوصية في كل المواد، نظرا للظروف التي كنا نعيش فيها وقت جائحة كورونا، منوها أن والدته هي التي تقوم على شئونه بسبب سفر والده إلى العمل كيميائي في الخارج وهي تعمل في مجال المحاسبة هنا في مصر.

وأشار إلى أنه كان يذاكر طوال العام وكانت تصل عدد ساعات المذاكرة اليومية حوالي تسع ساعات، ناصحا زملائه بعدم تراكم الدروس إلى نهاية العام حتى لا تزيد صعوبة المذاكرة



الأول مكرر : سألتحق بكلية الطب وأواصل الاجتهاد

أعرب الطالب المتفوق محمد تامر المرزوقي، الأول مكرر علمي في امتحانات على الثانوية الأزهرية، عن سعادته بحصوله على نتيجة 100%، منوهًا بأنه علم بهذه النتيجة من خلال اتصال هاتفي من مكتب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وقال محمد تامر لـ«صدى البلد»، إن الإمام الأكبر هنأه بحصوله على المركز الأول مكرر علمي، وتمنى الله له مستقبلاً واعدًا ومشرقًا في خدمة دينه ووطنه، ونصحني شيخ الأزهر بأن أواصل التميز والتفوق، وألا أتوقف عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المركز الأول دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى أسهم في تحقيق الخير والسلام لكل الناس.

وتمنى الطالب المتفوق، أن يلتحق بكلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط، أو أن يحصل على منحة دراسية تفيده في مجال الطب، لرغبته في أن يكون طبيباً عالميُا يشرف مصر ويخدم البشرية.

وأشار إلى أنه كان يجتهد في المٌذاكرة منذ التحاقه بالصف الأول الابتدائي الأزهري، وكان ترتيبه في مرحلة الابتدائية من الخسمة الأوائل، أما في مرحلة الإعدادية إلى 3 ثانوي فكان الأول على المعهد.

وقدم الطالب الأزهري المتفوق في امتحان الثانوية، الشكر إلى والديه وأخواته وجدته، وإلى شيخ الأزهر ومنظمي الامتحانات في ظل وجود أزمة كورونا التي لم تؤثر عليه، بسبب وجود الجو الملائم والتنظيم المتميز للأزهر الشريف.



الأولى في الثانوية الأزهرية : أذاكر 14 ساعة يوميا

قالت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود أوائل الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي معهد أبو خرص في أسيوط، إن الإمام الأكبر شيخ الأزهر قدم لهم التهنئة اليوم هاتفيًا لتفوق ابنتهم، موضحة أن الداعم الأكبر كان والداها واختها التي حصلت على المركز الثامن في أوائل الجمهورية في الثانوية الأزهرية العام الماضي.

وأوضحت الطالبة نجلاء في تصريحات خاصة أنها كانت تذاكر 14 ساعة يوميًا، مشيرة إلى أن والدها مدرس لغة عربية لطلاب الإعدادية وشديد الحرص على تفوق أبنائه وبناته.