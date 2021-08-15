دوافع تدفع الأشخاص للتطرف.. فيديو

تحدث ماهر فرغلي الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، عن الدوافع التي تجذب الشخص للتطرف.

وقال فرغلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار": "هناك الكثير من الدوافع تدفع الشخص للتطرف، لكن أهمها من وجهة نظري، هي الدوافع السياسية، مثل إنشاء دول لتنظيمات متطرفة، وتمويلها.



وأضاف: "توجد دوافع سياسية واجتماعية ونفسية للتطرف، لكن قبل كل ذلك يوجد أشخاص لديهم قابلية للتطرف، إما لجهلهم بعلوم الدين، أو بسبب القرابة والعشيرة، أو عدم وجود محضن اجتماعي، وبعد ذلك يظهر التطرف فعلًا أو سلوكًا أو قولًا".



وأشار إلي أن التطرف انتقل أيضًا للفضاء السيبراني، التجنيد أصبح عبر الشبكات الإلكترونية، مجموعات حسم كلها شُكلت عبر الإنترنت وأديرت عبر الإنترنت، وداعش تقول الخلافة في العقول أنشأوا خلافة سيبرانية، ويعملوا على القرصنة والتجنيد والاستقطاب وتشكيل المجموعات.

