سيد عبد الحفيظ: الأهلي تعرض لضغط لا يحدث لأي فريق بالعالم

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن جميع الاحتمالات واردة في اللقاءات القادمة من عمر الدوري المصري الممتاز، خاصة أن البطولة لم تحسم بعد.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عقب لقاء إنبي: "الأهلي تعرض لضغط كبير منذ بداية شهر رمضان الكريم وحتى الآن بسبب الارتباطات القارية".

وأوضح: "الأهلي لا ينظر إلا لنتائجه، وهناك مباريات قوية وصعبة تنتظر الفريق خارج القاهرة أمام الطلائع بالسويس والجونة في ملعبه بمحافظة البحر الأحمر والمصري بالإسكندرية".

وأتم: "الأهلي تعرض لكم من ضغط المباريات لا يحدث لأي فريق في العالم ودفع ثمن ذلك بخسارة بعض النقاط، ولا أضع مبررا لأن هناك فرصة قائمة في التتويج بالدوري ولا أحد يعلم نتائج اللقاءات القادمة".

الأهلي يفوز علي انبي ويواصل ملاحقة الزمالك في الصدارة

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح في هز شباك إنبي مع الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.

وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويستمر في احتلال المركزالثاني، بينما يتجمد رصيد انبي عند النقطة 39 محتلاً المركز السابع.



وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.