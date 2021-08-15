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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الهزيمة من الأهلي.. حلمي طولان يهاجم المنتخب الأولمبي بسبب محمود جاد

حلمي طولان
حلمي طولان

كشف حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، عن أسباب خسارة فريقه أمام مضيفه الأهلي، بنتيجة (2-0)، أمس السبت، في الجولة 30 للدوري المصري الممتاز.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "بمجرد أن بدأت المباراة استقبلنا هدفا بعد مرور 3 دقائق فقط وهو ما أربك حساباتنا".

وأضاف المدير الفني لفريق إنبي: "علاوة على حالة عدم التركيز في تنفيذ التعليمات بدليل كرة الهدف الأول التي جاءت من ضربة ثابتة".

واعترف طولان بأن هناك بعض اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم بخلاف تأثر فريقه بالغيابات ما جعله يشرك 5 ناشئين أمام الأهلي.

وأضاف: "لم أشرك الحارس محمود جاد لأنه للأسف زاد وزنه 6 كيلو ونصف أثناء تواجده مع المنتخب الأولمبي وهذه كارثة لا أجد لها مبرر ولا أعلم كيف سمح المنتخب بها".

وأتم: "تأثرنا بسوء إنهاء الهجمة رغم أن الفريق صنع فرصا على المرمى وكان قريبا من التسجيل في الشوط الثاني، ونحن بحاجة للتدعيمات وهو ما نسعى لإنجازه بضم بعض الصفقات لإحداث الفارق".

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الأهلي يفوز علي انبي ويواصل ملاحقة الزمالك في الصدارة 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح في هز شباك إنبي مع الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.

وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة. 
  
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويستمر في احتلال المركزالثاني، بينما يتجمد رصيد انبي عند النقطة 39 محتلاً المركز السابع.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

الأهلى حلمي طولان لإنبي الزمالك منافسات الدوري الممتاز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز المنتخب الأولمبي محمود جاد

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