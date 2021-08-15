سامي قمصان: لقاء الخطيب مع لاعبي الأهلي أحدث الفارق قبل مباراة إنبي

أعرب سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه علي إنبي في المباراة التي جمعتهما في الدوري الممتاز.

وقال سامي قمصان، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "الأهلي": “نفتقد الكثير من اللاعبين ولكن نعتمد علي الباقي والجميع جاهزون ويؤدون بشكل جيد”.

وتابع: “والتر بواليا يؤدي بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة ويحصل دائما علي دعم بيتسو موسيماني المدير الفني”.

وأضاف: “بواليا يؤدي بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة وأحرز هدفا اليوم ودائما ما يجد الدعم من الجهاز الفني”.

وأشار إلي أن لقاء محمود الخطيب رئيس النادي، مع اللاعبين أحدث الفارق معهم قبل لقاء انبي .

وأوضح أن الفريق سيواجه طلائع الجيش بعد 3 أيام، مشيرا إلي أن كل المباريات المتبقية صعبة ولكن لدينا ثقة في جميع اللاعبين.

واختتم: “جمهور الأهلي داعم لنا في كل المواقف الصعبة ولاعبو الفريق يقدمون الكثير وهو ما يشفع لهم مع أي إخفاق”.

الأهلي يفوز علي انبي ويواصل ملاحقة الزمالك في الصدارة

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح في هز شباك إنبي مع الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.

وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويستمر في احتلال المركزالثاني، بينما يتجمد رصيد انبي عند النقطة 39 محتلاً المركز السابع.



وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.