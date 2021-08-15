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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو الدهب : قوة الأهلي تبدأ من معلول.. وبواليا استعاد الكثير من مستواه

صدى البلد

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بآداء التونسي علي معلول لاعب الفريق الأحمر خلال مباراة إنبي  أمس السبت والتي جمعت الفريقين على ستاد السلام وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثلاثين .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :علي معلول من اللاعبين القلائل الذين يسيرون على خطى ثابتة طوال الموسم ، فهو يقدم آداءً مميزاً منذ قدومه إلى النادي الأهلي قادماً من الصفاقسي التونسي ، وأرى أن قوة وخطورة المارد الأحمر تبدأ من الجبهة اليسرى بقيادة علي معلول .

واختتم أبو الدهب : والتر بواليا بدأ استعادة مستواه المعهود الذي ظهر به خلال تواجده بصفوف الجونة ، فقد قدم مباراة مميزة أمام إنبي بالأمس بغض النظر عن الهدف ، لكن تحركاته على مرمى عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق البترولي كانت إيجابية للغاية ، ولكنه عانى من سوء التوفيق .

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الأهلي يفوز علي انبي ويواصل ملاحقة الزمالك في الصدارة 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح في هز شباك إنبي مع الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.

وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة. 
  
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويستمر في احتلال المركزالثاني، بينما يتجمد رصيد انبي عند النقطة 39 محتلاً المركز السابع.


وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

علي معلول محمود أبو الدهب

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