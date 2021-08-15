عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات اليوم الأحد 15-8-2021

درجات الحرارة
درجات الحرارة

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 15-8- 2021، في القاهرة والمحافظات.

القاهرة العظمى 37 والصغرى 26

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 27

الإسماعيلية العظمى  38 والصغرى 25

الدقهلية العظمى 38 والصغرى 25

الغردقة العظمى 41 والصغرى 28

المنيا العظمى 39 والصغرى 25

في سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ48 ساعة القادمة، حيث تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يكون الطقس شديد الحرارة ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

ويكون طقس الـ48 ساعة القادمة، ليلا، معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.


أما عن الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس الـ 48 ساعة القادمة، الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

ارتفاع درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم صباح البلد درجات الحرارة المتوقعة

ترشيحاتنا

ميدو: فوز الزمالك على الإسماعيلي يقرب الدورى من ميت عقبة

ميدو: المثلوثي صفقة جديدة لـ الزمالك

بعد سنوات من المعاناة.. وزير النقل ومحافظ القاهرة يفتتحان نفق عزبة الوالدة بحلوان..شاهد

تبدأ من 55 ألف ريال .. مواصفات كيا ريو 2021 بالسعودية.. صور

فيسبوك تضيف أهم مزايا واتساب إلى Facebook Messenger

ميدو: الإسماعيلي لم يظهر بمستوى جيد أمام الزمالك لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوباء القاتل يضرب إفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن فيروس إيبولا

فيضانات تركيا تحصد أرواح 57 شخصاً

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

السعودية .. أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

موسيماني يرد على تصريحات مدرب الزمالك بشأن مباريات الأهلي القادمة

الصليب الأحمر اللبناني يكشف عن رقم مرعب لضحايا انفجار عكار

رصاص اخترق الصهريج.. هذا ما كشفته التحقيقات الأولية في حادث انفجار عكار

رضا عبد العال يعلق على شائعات تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ