طقس لطيف.. درجات الحرارة اليوم السبت 14-8-2021

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 14-8- 2021، في القاهرة والمحافظات.

القاهرة العظمى 38 والصغرى 26

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 27

الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 25

الدقهلية العظمى 38 والصغرى 25

الغردقة العظمى 41 والصغرى 28

المنيا العظمى 39 والصغرى 25

في سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ48 ساعة القادمة، حيث تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يكون الطقس شديد الحرارة ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

ويكون طقس الـ48 ساعة القادمة، ليلا، معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي الأنحاء، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.



أما عن الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس الـ 48 ساعة القادمة، الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

