بعد سنوات من المعاناة.. وزير النقل ومحافظ القاهرة يفتتحان نفق عزبة الوالدة بحلوان..شاهد

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برفقة الفريق كامل الوزير وزير النقل نفق عزبة الوالدة الجديد في حلوان بعد تطويره.

وأكد محافظ القاهرة انه تم توسعة النفق لتوفير السيولة المرورية بالنفق القديم والتسهيل على المواطنين.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه جريدى التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة النقل للانتهاء من إجراءات إنشاء نفق إضافي موازٍ بمسافة ٥٠ مترًا أسفل السكة الحديد في عزبة الوالدة بحلوان في إطار البروتوكول الموقع بين الجانبين.

واكد عبد العال ان النفق تم انجازه بتكلفة ١٥ مليون جنيه للتخفيف على المواطنين وتحقيق سيولة حركة المرور وتقليل الكثافة على النفق القديم في تلك المنطقة بعد سنوات المعاناة.

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