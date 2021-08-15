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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل اقتحام كابول.. طالبان تجري مفاوضات مع الحكومة الأفغانية وتطالبها بالاستسلام

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، بأن حركة طالبان تجري مفاوضات مع الحكومة الأفغانية، من أجل استسلام الحكومة وتسليم السلطة إلى الحركة بشكل سلمي.

وذكرت قناة "1-تي في" الأفغانية، أن طالبان تتفاوض مع الحكومة الأفغانية داخل كابول من أجل تسليم العاصمة سلميا.

وقال مسئول بحركة طالبان لوكالة "رويترز": "لا نرغب في سقوط أي مدني قتيلا أو جريحا مع تولينا زمام الأمور لكننا لم نعلن وقفا لإطلاق النار".

وأكد متحدث باسم الحركة، أن مقاتلي طالبان لديهم أوامر بالبقاء على أبواب كابول وعدم اقتحامها مؤقتا.

خوفا من طالبان.. مسئولون أمريكيون وأوروبيون ينتقلون لأماكن آمنة في كابول

بيان عاجل من طالبان قبل دخول مقاتليها إلى العاصمة الأفغانية كابول

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأحد، بأن أقل من 50 مسئولا في السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابول، سيبقون هناك في الوقت الحالي.

وأكد مسئول أمريكي للوكالة، أن الأعضاء الأساسيين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية، يعملون من مطار كابول حاليا.

وقال مسئول بحلف الناتو، إن موظفي الاتحاد الأوروبي في كابول تم نقلهم إلى موقع آمن، تزامنا مع اقتراب حركة طالبان من دخول العاصمة الأفغانية كابول.

طالبان مفاوضات الحكومة الأفغانية كابول السفارة الأمريكية

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