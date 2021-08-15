بيان عاجل من طالبان قبل دخول مقاتليها إلى العاصمة الأفغانية كابول

أعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، أنها ستوفر المرور الآمن لكل من يرغب في مغادرة العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الحركة في بيان، إنها أمرت مقاتليها بالابتعاد عن العنف والسماح بمرور آمن لأي شخص يختار الخروج، كما طالبت النساء والأطفال التوجه إلى مناطق آمنة في كابول.

وصرح المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، بأن الحركة ستتخذ إجراءات جادة من أجل إرساء الأمن في العاصمة كابول.

وأفاد مسئول أفغاني، اليوم الأحد، بأن حركة طالبان سيطرت الآن على كافة المعابر الحدودية لأفغانستان.

وأضاف المسئول الأفغاني أن حركة طالبان مطار كابل أصبح هو المخرج الوحيد الباقي تحت سيطرة قوات الحكومة؛ وفقا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وفي وقت ساب من اليوم، أعلنت طالبان أن قواتها سيطرت على مدينة جلال آباد شرق أفغانستان بالإضافة إلى طريق استراتيجي مؤدي إلى العاصمة الأفغانية كابول.