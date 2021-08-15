بسنت الحسيني: مصر تشهد طفرة عمرانية حقيقية ونهضة كبيرة.. فيديو

قالت الإعلامية بسنت الحسيني، إن مصر تشهد طفرة عمرانية حقيقية ونهضة كبيرة، حيث يتم إنشاء مدن ومجتمعات كما يجرى تطوير المناطق العشوائية والطرق، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأضافت الحسيني خلال تقديمها برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية: "بالأمس صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن البلد يجب أن تتغير إلى الأفضل حتى يعيش المواطن المصري كما ينبغي".



وتابعت، أن الدولة المصرية تعمل على إتاحة وحدات سكنية تناسب كل الشرائح مثل محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وشقق الإسكان الفاخر، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح نحو 670 ألف شقة جديدة في 4 مناطق مختلفة مثل بدر و15 مايو والعبور الجديدة والقاهرة الجديدة.



وأردفت، أن الوحدات التي افتتحها الرئيس السيسي بالأمس منها ما هو إسكان اجتماعي واسكان متوسط وسكن للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما يجرى توصيل المرافق والخدمات وشبكات الطرق إلى المدن الجديدة حتى تكون الوحدات السكنية جاهزة لاستقبال الحاجزين، موضحةً أن هذا العدد الكبير من الوحدات يؤدي إلى زيادة العرض واستقرار الأسعار.