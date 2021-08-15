تحويل 66 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في الوادي الجديد | صور

أكدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ، أن إجمالي السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بمدينة الخارجة بلغ 66 سيارة ما بين أجرة وملاكي وحكومي وذلك ضمن الخدمات التي يشملها مشروع توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظة .

وأشارت المهندسة إيمان حسين المنسق العام للمشروع إلى أن خطة تحويل السيارات تهدف إلى ترشيد إستهلاك الوقود والحفاظ على البيئة من التلوث وترشيد النفقات، لافتاََ إلي سرعة وسهولة إجراءات التحويل لكل أنواع المركبات التي تتم من خلال محطة التحويل التي تم إنشائها بالطريق الدائري بمدينة الخارجة.

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من جانب آخر كان قد وجه أمس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في مشروع المزرعة التابعة للوحدة المحلية بقرى ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة، والمخصصة لصالح الأطفال الأيتام، وإعداد مقايسة لتوصيل شبكة خطوط رئيسية للصرف الصحي.

جاء ذلك خلال تفقده للمزرعة المقامة على مساحة 2 فدان والتي تضم أشجار الفاكهة والليمون والمورينجا والزيتون، ترافقه الأستاذة ليلي غوينم رئيسة القرية.

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