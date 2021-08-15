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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات إصابة محمد شريف وموقفه من مباريات الأهلي

محمد شريف
محمد شريف

يواصل محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخحلفية التي لحقت به في مواجهة الإسماعيلي الماضية.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق علي عقد جلسة مع محمد شريف للاطمئنان على حالته.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة قد أكد أن محمد شريف خضع لأشعة طبية أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وقال إن اللاعب يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع وعشرة أيام من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويخضع محمد شريف لبرنامج تأهيلي مكثفة علي فترتتين من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وفاز الفريق الأحمر على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح في هز شباك إنبي مع الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.

وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة. 
   
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 39.

الأهلى موسيمانى الدوري الممتاز النادي الأهلي محمد شريف إصابة محمد شريف

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