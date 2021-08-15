نائبة: المرأة المصرية في قلب وعقل القيادة السياسية

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية أصبحت فى عقل وقلب القيادة السياسية، وأصبحت فى مقدمة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأصبحت حاضرة وبقوة فى جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل مصر.

وقالت دينا إسماعيل في بيان أصدرته اليوم، إن أكبر دليل على ذلك هو تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه لعدد من مشروعات الإسكان بقوله : كانت المرأة المصرية حاضرة بتضحياتها وهذا لا يغضب أحدا، فالمرأة كانت فى البيت وسندا للدولة، ولما طلبت من الناس تنزل تفوضنى لمحاربة الإرهاب كان فى رمضان وكانت هى المرأة التى جمعت الشعب، والشعب المصرى كان سبب التغيير موجهة تحية قلبية للرئيس السيسى على ماحققه من انجازات غير مسبوقة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات.

ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل تحية تقدير واحترام للمرأة المصرية فى مختلف المواقع القيادية بجميع مؤسسات الدولة مؤكدة أن الرئيس السيسى كسب الرهان عندما منح الفرصة الكاملة للمرأة المصرية فى تولى المواقع القيادية بمؤسسات الدولة.

وكان الرئيس السيسى قد شهد افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكنى لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تقع على بعد 10 دقائق فقط من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفى الوزارات التى وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولى للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفى الدواوين فى العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التى يتم تنميتها عمرانيًا فى مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكى الجديد، فهى المنطقة الأقرب للطريق الدائرى الإقليمى وبالتالى فهى قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائى الذى يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.