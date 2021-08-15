الإسكان الاجتماعي: إقبال كبير على البريد من قبل المواطنين لشراء كراسات الشروط

ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2

قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، إن اليوم تم بدء حجز الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2" منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، خلال مكالمة هاتفية بالنشرة الاقتصادية، المذاعة على فضائية اكسترا نيوز، أن الإجراءات تبدأ مع شراء المواطنين الكراسات من مكاتب البريد، وتجهيز الأوراق المطلوبة فى الكراسة ودفع المقدم .

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه بعد ذلك يتم رفع البيانات على موقع إلكتروني للصندوق، لافتة إلى أن اليوم كان هناك إقبال كبير على البريد من قبل المواطنين.

وفى سياق متصل، تطرح منطقة بريد شمال سيناء، كراسات الشروط الخاصة بالاسكان الاجتماعي ضمن مبادرة السيد الرئيس «سكن لكل المصريين»، في مختلف مكاتب البريد بمدن وقري المحافظة ،وذلك لبيع الكراسات للمواطنين الراغبين في تملك وحدات الاسكان الاجتماعي، في مكاتب البريد بمدن العريش وبئر العبدونخل بوسط سيناء، اعتبارا من اليوم الأحد وحتي يوم الخميس الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد بمدن العريش وبئر العبد ونخل المطروح بها الوحدات السكنية، ثم الحجز إلكترونيًا من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

بدوره، قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك عدد 980 وحدة سكنية في مدن المحافظة ضمن مبادرة السيد الرئيس «سكن لكل المصريين».

وأشار المحافظ إلى وجود ٩٣٦ وحدة سكنية بحي السبيل بالعريش و٣١ وحدة سكنية بحي التعمير بمدينة بئر العبدو١٣ وحدة بمدينة نخل بوسط سيناء، حيث إن مساحات الوحدات السكنية تبلغ 90 مترًا مربعًا.

لفت المحافظ إلى أن ثمن الوحدة السكنية يبلغ ٣١٠ آلاف جنيه ويتم سداد ١٠% من قيمة الوحدة كمقدم للحجز، وتقسيط باقي المبلغ على ٣٠ سنة مع دعم مباشر من الدولة يخصم من قيمة الوحدة يصل إلى مبلغ ٦٠ ألف جنيه للوحدة.

أوضح المحافظ إلى أن سن المتقدم للحصول على وحدة سكنية يبدأ من 21 سنة، وأن التقديم للمقيمين بمحافظة شمال سيناء إقامة دائمة ويجوز التقدم على وحدات بالمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن التقديم يبدأ بشراء كراسة الشروط المتوافرة بمكاتب البريد بالمدن المطروح بها وحدات سكنية.