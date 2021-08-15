رئيس غرفة كفر الشيخ : متابعة يومية لحالة السوق .. والأسعار مستقرة

كشف حاتم عبد الغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، عن آخر أوضاع الأسواق في المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لحالة السوق.

وقال عبد الغفار: "السوق في كفر الشيخ مستقرة، والغرفة في كفر الشيخ تقوم بمتابعة يومية للحركة التجارية بالسوق سواء خضروات أو فاكهة أو السلع الأساسية التي تخص المواطن الكفراوي".

وأضاف: "آخر تقرير اقتصادي في قطاع الفاكهة يقول إن العنب يتراوح سعره ما بين 6 جنيهات للفلاحي و9 جنيهات للصحراوي، والمانجا الإسماعيلاوي من 17 إلى 22 جنيهًا، والتين من 11 إلى 12 جنيهًا، والبرقوق من 12 إلى 13 جنيهًا، والكمثرى بـ 15 جنيهًا، والرمان من 3 إلى 4.5 جنيه، والأناناس بـ 5 جنيهات، والموز من 8 إلى 10 جنيهات والبلح الزغلول من 8 إلى 9 جنيهات، كلها أسعار تجارية في سوق الجملة".

وتابع: "الأسعار مستقرة ومنخفضة، لافتًا إلى أن التاجر والمزارع يقومان بتخفيض السعر لكي يكون هناك إقبال لتنشيط المبيعات، وهذا من حسن حظ المواطن لأن الأسعار في متناول اليد حاليا وعليها سيطرة تامة ومتابعة يومية".

واختتم عبد الغفار حديثه: "هناك لجنة مشكلة بغرفة كفر الشيخ لمتابعة السوق أولا بأول، وفي حال وجود زيادة في سعر سلعة معينة، نقوم بمواجهة ذلك على الفور من خلال توفيرها عن طريق المزارع بسعر مخفض، وهذا حسب توجيهات الاتحاد العام للغرف التجارية" برئاسة المهندس ابراهيم العربي.