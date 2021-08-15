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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"الرياضة" تحتفل بختام احتفالية الشباب العربي في اليوم العالمي

ختام احتفال الشباب
ختام احتفال الشباب العربي باليوم العالمي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة (الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية)، احتفالية الشباب العربي باليوم العالمي للشباب، والتي أقيمت تحت شعار "تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

 

وفي كلمتها، التي ألقتها نيابةً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أكدت نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كافة أشكال الدعم للشباب المصري والعربي وتعمل علي تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية لخدمة الشباب في كافة ارجاء الوطن العربي.

 

ووجهت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الدعوة للوفود العربية للمشاركة في سفينة النيل والتي تقام فعالياتها في شهر أكتوبر المقبل، مشيرةً الي أن وزير الشباب والرياضة يُثمن دور منظمات المجتمع المدني ويوجه بضرورة إيجاد شراكات مع تلك المنظمات للعمل جنباً إلي جنب مع الوزارة لتطوير الأنشطة والبرامج التي تُنفذ لخدمة الشباب المصري والعربي، وتُسهم في ترسيخ القيم والمبادئ بين الشباب العربي لخدمة اوطانهم بصورة تعكس دورهم المتميز في بناء الاوطان، وتأكيداً علي الدور الريادي الذي تبذله القيادة السياسية نحو توحيد الصف العربي .


ومن جانبها، أعربت الدكتورة مشيرة أبو غالي مؤسس رئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة عن سعاتها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بيت الشباب العربي والمصري، موجهةً الشكر لوزير الشباب والرياضة علي تبني المبادرات الهادفة لخدمة الشباب والعمل علي تذليل العقبات امام الشباب ليصبح اكثر تأثيراً وعطاءً لأوطانهم، وتعزيزاً لمبادئ المواطنة والتنمية والسلام.


وأشادت "أبوغالي"، بمبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة الفئة الأكثر احتياجاً بالقري المصرية، مشيرةً إلي اختيارها كأكثر وأكبر مبادرة إنسانية وتنموية في الوطن العربي وتم تكريمها بحفل الافتتاح والذي أقيم بحضور وزير الشباب والرياضة.


وشهد حفل الختام تقديم فقرات غنائية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة المايسترو دكتور مصطفي العجيمي، حيث قدمت المطربة سحر سليمان أغنية "وصفولي الصبر"، وقدم المطرب أحمد عبد العزيز أغنية "أبعاد كنتم ولا قريبين"، بينما قدم المطرب كريم هاشم اغنية "وحياتك يا حبيبي"، فيما قدم المطرب محمد عادل أغنية "علي دلعونة" تراث فلسطيني، واختتمت المطربة الشابة فيروز حسن الفقرة الغنائية بتقديم "ميدلي فيروز".


وشهد الحفل الختامي تكريم لجنة تحكيم جائزة التميز للشباب العربي وتكريم أصحاب التجارب الملهمة، كما تم تكريم رواد العمل العربي المشترك، وتكريم المبادرات الوطنية، واختتم الحفل بتكريم الوفود العربية المشاركة، وخلال الحفل تم استعراض بيان الشباب العربي، والذي القاه نيابة عن الوفود المشاركة بلال الصمادي من المملكة الأردنية الهاشمية.

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وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة باليوم العالمي للشباب مجلس الشباب العربي وزير الشباب والرياضة

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