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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدورة 29 لـ مهرجان القلعة .. متحدث وزارة الثقافة يكشف عن تفاصيل الحفلات

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

قال محمد منير المتحدث باسم وزارة الثقافة، إن مهرجان القلعة توقف العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ، مؤكدا أن مهرجان القلعة سيقام هذا العام ولا تفصلنا سوى ساعات قليلة علي افتتاحه .

 

واضاف منير خلال لقائه في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه “ دي أم سي “: ”سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في المهرجان”، لافتا إلى أن بيع التذاكر بدأ من الساعة الرابعة في الأكشاك المخصصة لبيعها بالإضافة ألي توفير خدمة أتوبيسات مجانية لتوصيل الزوار من بوابة القلعة حتي مسرح المهرجان  .

 

واوضح منير ، أن الحد الأقصى يوميا في الحفلات سيكون 4 الأف مشاهد، مؤكدا أن هذه الدورة هي الـ29 للمهرجان وسيتم تقديم فقرات لأول مرة علي مسرح المهرجان خلال هذه الدورة .


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قصور الثقافة تواصل فعاليات الأسبوع الثالث لمبادرة حياة كريمة بأسيوط

 

على جانب أخر تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بمبادرة حياة كريمة فى تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم  بفرع ثقافة اسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى بأسيوط.

 

وتستمر هذه الأنشطة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

 

وتتضمن المشاركة بقري التناغة الغربية، ونزلة الشيخ شحاتة وبويط، والعفادرة، من خلال إقامة برنامج ثقافي وفنى يقام بمقر قصر ثقافة ساحل سليم وبعض القرى وتشمل "عروضا فنية، أراجوز للأطفال، تنورة، عروض فنون شعبية، لقاءات توعوية للشباب، لقاءات تفاعلية، وندوات، وورش حكي، ولقاءات دوار العمدة"، بالإضافة لإقامة بعض الورش الفنية في مجالات "الخيامية، النسيج، عجينة السيراميك، تطريز وبرى، كروشيه"، بالإضافة لدورات تدريبة علي ريادة الأعمال وإقامة المشاريع الصغيرة.

 

كما يقام معرض "يلا نقرأ" والذي يضم سلسلة من  إصدرارت قصور الثقافة بالمكتبات والمدارس ومراكز الشباب، وعلي التوازي تقام فعاليات العرض المسرحي "هيلا هيلا" لشباب مشروع إبدأ حلمك نتاج ورش إعداد الممثل الشامل بالإقليم في الفترة من 12 إلى 20 أغسطس علي مسرح قصر ثقافة أسيوط، بجانب تدشين قافلة اكتشاف المواهب والمكونة من الشاعر عصام همام والفنان التشكيلي أسامة المنصورى والمخرج أحمد الشريف والمايسترو نصر الدين أحمد، والتي تجوب قرى المبادرة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية.

 

 

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