إسكان النواب توضح مزايا مبادرة التمويل العقاري

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تسعي لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بسبل سداد في المتناول.



وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"مبادرة التمويل العقاري الجديد تساهم في دعم المطورين العقاريين، مردفا:" دخول الشركات والبنوك يساهم في طمأنة المطورين".

وأوضح:" العنوان الحقيقي لهذه المبادرة هو تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية بنظام التمليك، وحل أزمة قيمة الأقساط الشهرية المرتفعة لتملك الوحدات السكنية، حيث تتيح المبادرة إمكانية تقسيط ثمن الوحدة السكنية على 30 عامًا بفائدة 3% سنويًا متناقصة.

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بعد فتح باب الحجز.. تعرف على أماكن الوحدات المطروحة ضمن "سكن لكل المصريين"

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، في ضوء طرح البنك المركزي المصري لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، التي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم نشر إعلانين لطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء (سيتم تسليمها خلال 36 شهراً) بجميع محافظات الجمهورية، على أن يتم الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021 وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021 (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتباراً من اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021 (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

أماكن سكن لكل المصريين

وطرح الإعلانين فى وقت واحد يأتى استجابة لمطالب المواطنين، حيث يتضمن الإعلان الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 متر في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114 متر وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

ويتم شراء الوحدات المطروحة بهذا الإعلان وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكني