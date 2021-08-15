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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تستعد لتصفيات مستر أوليمبيا 2021.. ومحمد عبدالمجيد يشارك في تصفيات الجمهورية

اللاعب محمد عبدالمجيد
اللاعب محمد عبدالمجيد

تستضيف مصر خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس المقبل حدث رياضي مهم، وهو بطولة «KO Pro 2021» التي تقام لأول مرة في قارة أفريقيا، وتمنح لاعبى كمال الأجسام المحترفين الفائزين بالمراكز الأولى بطاقة التأهل مباشرة للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021، التي ستقام في الولايات المتحدة نهاية العام الحالي.
 

ويسعى عدد من اللاعبين المصريين إلى الاستعداد للمشاركة في هذه التصفيات منهم اللاعب محمد عبدالمجيد، الذي يستعد لدخول بطولة الجمهورية  لكمال الأجسام القادمة، تمهيدًا للمشاركة في عدد من التصفيات المؤهلة للبطولات العالمية لرفع اسم مصر عاليًا. 
 

وحصد اللاعب المصري محمد عبدالمجيد المركز الثاني وزن ٩٥ كيلو في بطولة الجمهورية عام ٢٠١٧، والمركز الثالث في بطولة الإسكندرية لمدة عامين متتاليين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وزن ٩٠ كيلو.
 

الجدير بالذكر أن إسلام قرطام، رئيس اتحاد رياضات الشارع، تمكن في الحصول على حقوق استضافة مصر للمنافسات المؤهلة لمستر أوليمبيا 2021 لتقام في البلاد للمرة الأولى في تاريخ التصفيات المؤهلة للبطولة بعد التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة الجهات المختصة.

مصر بطولة الجمهورية لاعبي كمال الأجسام مستر أوليمبيا 2021 الاسكندرية

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