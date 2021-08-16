خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

كشف مصدر أمني عن قيمة المخالفات بقانون المرور الجديد حال ارتكابها.

غرامات المرور الجديدة

وتضمنت غرامات المرور في قانون المرور الجديد ما يلي:

غرامة 50 ألف جنيه حال نقل أدوات أو سلع محظور تداولها.

غرامة 2000 جنيه حال مخالفة تركيب زجاج فاميه أو ترك السيارة صفا ثانيا.

٢ - غرامة من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه، استخراج رخصة قيادة بدلًا من الرخصة الملغاة.

٣ - غرامة من 1500 وتصل إلى 3000 جنيه مخالفة استعمال أجهزة من شأنها التأثير على عمل الرادار.

٤ - غرامة 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وذلك بدلًا من 1000 جنيه في السابق، وذلك ضمن غرامات المرور.

٥ - غرامة من 300 إلى 1500 جنيه مخالفة تجاوز السرعة والسير بدون فرامل، ضمن غرامات المرور .

٦- ووفق قانون المرور الجديد فإن غرامة عدم اتباع تعليمات رجال المرور تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه.

٧ - غرامة من 200 جنيه لـ 2000 جنيه حال ترك السيارة بالطريق وأدى ذلك إلى توقف حركة المرور، وذلك ضمن قيمة المخالفات بالقانون الجديد.

٨ - غرامة 300 جنيه لمخالفة عدم وجود الطفاية.

٩ - غرامة من 300 إلى 500 جنيه عقوبة ارتكاب فعل مخل أو فاضح أو الاعتداء على رجال المرور.

١٠ - غرامة 500 جنيه إلى 1500 جنيه في حالة وجود رائحة كريهة بالسيارة أو تعطيل حركة المرور.

الرسوم المقررة في قانون المرور

ويستعرض "صدى البلد" رسوم الترخيص بالقانون الجديد ورسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي عند الترخيص في قانون المرور الجديد:

رسوم الترخيص بالقانون الجديد للملاكي (بالسعة اللترية):

(60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300

(75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600

(150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000

(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500

(350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500

(1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك

(20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية

(200) مائتان جنيها عن الأتوبيس الخاص

وللمزيد حول قانون المرور ورسوم الترخيص بالقانون الجديد وقيمة المخالفات بالقانون الجديد شاهد الفيديو جراف التالي: