شاكر عبدالفتاح يعتذر عن رئاسة قطاع الناشئين بالترسانة بسبب تدخلات خارجية

أعلن شاكر عبد الفتاح نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق إعتذاره عن استكمال مهمته كرئيس لقطاع الناشئين في الشواكيش مشيرا إلي أن هناك تدخلات خارجيه لتعين المدربين .

وكتب شاكر عبد الفتاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أعتذر عن الاستمرار في رئاسة قطاعات الأجهزة الفنية للناشئين بسبب تدخلات خارجية لتعيين مدربين في أماكن محددة وتغييرات غير متفق عليها تمت دون علمنا بعد الاتفاق واعتماد توقيع المشرف على الكرة علي الأجهزه الفنيه بتاريخ 27 يوليو 2021

وأضاف : كنا نستعد لبداية الموسم الجديد وتم تأجيل البداية مرارا وتكرارا بدون أي أسباب ثم علمت منذ فترة بوجود تغييرات سوف تتم علي غير المتفق عليه وحاولت الإتصال ومقابلة السيد المشرف على الكرة منذ أكثر من أسبوعين للتحدث بشأن التغييرات ولكن تعذر ذلك لأسباب لا أعلمها وآخرها يوم أمس وحين وصلت لمكتبه في الميعاد المتفق عليه فوجئت بأني أجلس مع أحد أعضاء المجلس ومدير إدارة الكرة ووافقت حتى أعلم ما يدور وإذا بهم يطلبوا تعيين أحد المدربين واستبعاد مدرب آخر وقد تواصلوا قبلها بدون علمي مع مدرب آخر لأخذ رأيه في ترك مكانه وتعيينه بفريق آخر ولكن المدرب رفض طلبهم وأنا أيضا رفضت لأنه لا بد من وجود أسباب منطقية للتغيير ولم يستطيعوا إقناعي وأبلغتهم بالتواصل مع المشرف علي الكرة وإبلاغه هذا الكلام لحين الجلوس معه

وأختتم : لم يصلني حتى هذه اللحظة أي رد منهم وعلمت اليوم أنه تم التوقيع الرسمي على القرار الجديد بالتعديلات والتغييرات التي تمت بدون علمي وعليه أنا أرفض الإستمرار بهذا الوضع الذي لم أعتاد عليه و أتقدم باستقالتي إحتراما لمهنتي وحفاظا على تاريخي الذي بحمد الله لا تشوبه شائبه

متمنيا كل التوفيق لنادينا الحبيب