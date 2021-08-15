عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاكر عبدالفتاح يعتذر عن رئاسة قطاع الناشئين بالترسانة بسبب تدخلات خارجية

شاكر عبدالفتاح
شاكر عبدالفتاح

أعلن شاكر عبد الفتاح نجم الترسانة  ومنتخب مصر السابق إعتذاره عن استكمال مهمته كرئيس لقطاع  الناشئين في الشواكيش مشيرا إلي أن هناك تدخلات خارجيه لتعين المدربين . 

وكتب شاكر عبد الفتاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أعتذر عن الاستمرار في رئاسة قطاعات الأجهزة الفنية للناشئين بسبب تدخلات خارجية لتعيين مدربين في أماكن محددة وتغييرات غير متفق عليها تمت دون علمنا بعد الاتفاق واعتماد توقيع المشرف على الكرة علي الأجهزه الفنيه بتاريخ 27 يوليو 2021 

وأضاف : كنا نستعد لبداية الموسم الجديد وتم تأجيل البداية مرارا وتكرارا بدون أي أسباب ثم علمت منذ فترة بوجود تغييرات سوف تتم علي غير المتفق عليه وحاولت الإتصال ومقابلة السيد المشرف على الكرة منذ أكثر من أسبوعين للتحدث بشأن التغييرات ولكن تعذر ذلك لأسباب لا أعلمها وآخرها يوم أمس وحين وصلت لمكتبه في الميعاد المتفق عليه فوجئت بأني أجلس مع أحد أعضاء المجلس ومدير إدارة الكرة ووافقت حتى أعلم ما يدور وإذا بهم يطلبوا تعيين أحد المدربين واستبعاد مدرب آخر وقد تواصلوا قبلها بدون علمي مع مدرب آخر لأخذ رأيه في ترك مكانه وتعيينه بفريق آخر ولكن المدرب رفض طلبهم وأنا أيضا رفضت لأنه لا بد من وجود أسباب منطقية للتغيير ولم يستطيعوا إقناعي وأبلغتهم بالتواصل مع المشرف علي الكرة وإبلاغه هذا الكلام لحين الجلوس معه

وأختتم : لم يصلني حتى هذه اللحظة أي رد منهم وعلمت اليوم أنه تم التوقيع الرسمي على القرار الجديد بالتعديلات والتغييرات التي تمت بدون علمي وعليه أنا أرفض الإستمرار بهذا الوضع الذي لم أعتاد عليه و أتقدم باستقالتي إحتراما لمهنتي وحفاظا على تاريخي الذي بحمد الله لا تشوبه شائبه
متمنيا كل التوفيق لنادينا الحبيب

الترسانة شاكر عبد الفتاح

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

نحترم الجماهير وانفعالاتها..وزير الرياضة: التدخل في خلافات الأهلي والزمالك في الوقت المناسب

حماية المستهلك: 3 طرق لتلقي شكاوى المواطنين ضد التخفيضات الوهمية

يسبب الحزام الناري.. تحذيرات من انتشار مرض الهربس الفموي بين الأطفال.. فيديو

وفاة عريس و عروسة و شقيقتها غرقا في ترعة بالبحيرة

لإنقاذ مصابي عكار.. مساعدات طبية مصرية في طريقها إلى لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

أسوأ نتيجة ممكنة.. تحذيرات أمريكية من إعادة تشكيل تنظيم القاعدة في أفغانستان

إثيوبيا تفشل في تحقيق الملء الثاني لسد النهضة .. تفاصيل

نيابة العلمين تصدر قرارا نهائيا بشأن سيارة المطرب حسن شاكوش.. تعرف عليه

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ