أشرف صبحي يكشف سر انفعاله على مدرب فريال أشرف ليلة المباراة النهائية

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سر انفعاله على مدرب فريال أشرف ليلة المباراة النهائية.

وقال صبحي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"انفعلت على هاني قشطة مدرب فريال أشرف وطالبته بالبقاء معها بعد مباراة جيانا لدعمها نفسيا بعدما وجدته في مقر مباراة جيانا، مشيرا إلى أنه أصر على لقاء فريال أشرف قبل مباراتها الحاسمة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة:"قلت لفريال أشرف أنت هتجيبي ميدالية ذهب، وهيكون فيه مكافأة خاصة"، مضيفا:"فريال بنت مركز شباب الأندلس ثم انتقلت إلى المؤسسة الرياضية العسكرية".

وأكمل:"فريال أشرف قضت فترة إعداد في المركز الأولمبي وصلت إلى عامين، موضحا إلى أن فريال وزملائها كُرموا من الرئيس السيسي بعد تتويجهم ببطولات قارية وعالمية خلال 2019.



وإختتم حديثه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" سنعمل علي إدراج بنود وصلاحيات في قانون الرياضة الجديد للحد من التعصب".