وزير الرياضة : إحالة جميع المخالفين في اتحاد رفع الأثقال للنيابة العامة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم إحالة جميع المخالفين في إتحاد رفع الأثقال للنيابة العامة.



وتابع وزير الرياضة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": وزارة الشباب والرياضة وفرت احتياجات البعثات بمساعدة الرعاية الوسطية".

ونوه: "المنظومة الرياضة مسئولة عن الإخفاقات، لافتا إلى أن الشركات الراعية تدير حياة اللاعبين وتوفر احتياجاتهم.

وأضاف: "خطة إعداد الأبطال مسسئولية اللجنة الأولمبية والاتحادات وتتم تحت إشراف ودعم الوزارة، موضحا:"اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية هي المسئولة وليس وزير الشباب والرياضة".

واستطرد:"الرئيس السيسي محب للرياضة ونرى ذلك في ممارسته لرياضة الدراجة ".

وأوضح أشرف صبحي متحدثا عن نفسه: "تتلمذت على يد كبار الأساتذة في العلوم الرياضية ودرست التسويق الرياضي".

وأكمل: "درست في أسبانيا التخطيط الإستراتيجي والتنبؤ بالدراسات التخطيطية، فضلا عن عملي باتحاد الكرة ونادي الزمالك".

وأكمل:"عملي بالمؤسسات الرياضية أثقل خبرتي في الإدارة والتخطيط، مردفا: "رياضة الكاراتيه علمتني حسن الخلق".