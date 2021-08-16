الزمالك يكشف سبب تأخر تجديد أشرف بن شرقي

أكد محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رغبة الإدارة في بقاء المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول في التواجد داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة .

وقال محمد الأتربي في تصريحات لفضائية لقناة “ أون تايم سبورتس” ،:" الملف معطل حاليا بسبب خوض الفريق مباريات هامه وحاسمه ببطولة الدوري العام "، مشيرا إلي سعي الإدارة في الحفاظ على تركيز اللاعبين .

وتابع محمد الأتربي:" بن شرقي لاعب هام جدا ونسير في إجراءات تجديد تعاقده ونرغب في التمديد له مثلما فعنا مع الونش والجزيري



وفي سياق آخر أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق، لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٧٠ نقطة وذلك بعد مرور ٣٠ جولة من عمر المسابقة.