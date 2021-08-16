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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يهنئ عصام محمد الأول على الثانوية الأزهرية للمكفوفين

محافظ الغربية يهنئعصام
محافظ الغربية يهنئ"عصام محمد" الأول على الثانوية الأزهرية لل

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اتصالاً هاتفيا بالطالب عصام محمد إبراهيم السيد، المقيد  بمعهد سنباط بمركز زفتى محافظة الغربية"  لتهنئته بمناسبة حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜، مقدماً التهنئة له ولأسرته علي تفوقه، ومتمنياً له دوام التفوق والنجاح.

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وهنأ المحافظ  الطالب على تفوقه وتميزه ورفع اسم محافظة الغربية كما وجه الشكر والتهنئة لأسرة الطالب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنهم  على التفوق والنجاح.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بالطالب عصام، مؤكدا أنه حرص على الاتصال تليفونياً بالطالب لتهنئته وإدخال البهجة والسعادة على أسرته، مشيراً إلى أن عصام هو قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلاب محافظة الغربية يحتذي به باقي زملائه، كما حث المحافظ الطالب  على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق في حياته المستقبلية، مؤكدًا تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لتمكينه من تحقيق أهدافه وطموحاته المستقبلية.

وأشار الدكتور رحمي أنه سيتم تحديد موعد لتكريمه وباقي المتفوقين بديوان عام المحافظة، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق.

ومن جانبهم وجه الطالب الشكر لمحافظ الغربية لتهنئته له اليوم، ما يمثل دافعا قويا له لمواصلة النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

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