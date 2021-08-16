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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وادي دجلة يكشف عن مؤامرة من فريق في الدوري.. تفاصيل

وادي دجلة
وادي دجلة

كشف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، عن وجود مؤامرة كبيرة من إحدى الفرق المشاركة في بطولة الدوي المصري الممتاز الموسم الجاري 2020-2021.

وقال ماجد سامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: «كلام في الصميم.. (شوطة حلوة في المقص غنوا معانا كوكو واوا).. نادي مصري مفلس مادياً يلعب في الدوري الممتاز ومتوقف عن سداد مستحقات لاعبيه من العام الماضي، للحد الذي اضطر مديرين فنيين للنادي للاعتذار عن الاستمرار في تدريب الفريق»

وأضاف: «كما اضطر لاعبوه لشكوى ناديهم جماعياً للاتحاد الأسبوع الماضي، خسر هذا الأسبوع مباراته ضد أحد الفرق المصارعة على الهبوط بخطأ متعمد من الحارس الاحتياطي علماً بأن الحارس الأساسي تواجد على دكة البدلاء أي أنه لم يكن موقوفاً أو مصاباً».

وأكمل: «نفس هذا النادي سيلاقي في الأسبوعين القادمين ناديين آخرين من المنافسين على البقاء و تستطيع بكل سهولة التكهن بنتيجة هاتين المبارتين».

جدير بالذكر أن فريق وادي دجلة هو أحد الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري القسم الثاني الموسم الجاري 2020-2021، حيث يحتلا المركز السابع عشر بجدول الترتيب بـ 25 نقطة.

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ماجد سامي وادي دجلة الدوي المصري الممتاز الدوري الممتاز دوري القسم الثاني

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