أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين.. شاهد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية"صدى البلد، اليوم الإثنين 16 - 8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.56 جنيه للبيع و18.33 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.82 جنيه للبيع و21.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.30 جنيه للبيع 49.30 جنيه للشراء.