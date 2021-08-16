الكويت تحدد آلية للإعفاء من تطعيم كورونا

تطعيم كورونا في الكويت

وضعت وزارة الصحة الكويتية آلية دقيقة لتقديم طلب الحصول على الإعفاء من تطعيم (كوفيد-19) وفق معايير دقيقة تسهيلا على المواطنين والمقيمين الذين قد تحول حالتهم الصحية من تلقي التطعيم.

ووفقا لصحيفة "الوطن" الكويتية، قالت وزارة الصحة في بيان صحفي إنه تم تخصيص لجنة للنظر فيما يرد من طلبات الحصول على الإعفاء من التطعيم.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن لجنة الإعفاء من التطعيم هي لجنة فنية مختصة تضم نخبة من الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية ذات الصلة بالحالات المرضية حيث يمكن لبعض الحالات الحصول على شهادات الإعفاء وفقا لطبيعة كل حالة وتقييم اللجنة لها.

وأشارت الصحة الكويتية إلى الخطوات التي ينبغي على المتقدمين القيام بها وهي "التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك كخطوة أولى والتحقق من هوية المتقدم وبياناته عبر الحصول على رمز التحقق عبر البريد الإلكتروني واستكمال اجراءات التسجيل وتحميل التقارير الطبية اللازمة".

وبينت أن "اللجنة المختصة تنظر في الطلبات التي تستوفي الشروط والتأكد من مطابقتها وتصنيفها وفقا لطبيعتها المرضية حيث تعرض على عدد من الاستشاريين المختصين لتحديد الموقف النهائي من طلب الإعفاء وما إن كانت تتطابق مع المعايير التي تخول الإعفاء من عدمه."

واشترطت الوزارة أن "تكون التقارير الطبية المرفقة صادرة من أحد المرافق الصحية الحكومية وأن تتضمن سببا واضحا للإعفاء مع ذكر الأسباب الطبية المرتبطة بالإعفاء من تلقي اللقاح وتعمل اللجنة بدراسة كل طلب والرد عبر البريد الإلكتروني بفترة زمنية لا تتعدى أسبوعين".