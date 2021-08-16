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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التفويت في الدوري.. ماجد سامي مالك وادي دجلة يثير الجدل قبل مواجهة الزمالك غدا

ماجد سامي
ماجد سامي

أثار ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة الجدل بسبب نتائج احدى فرق الدوري الممتاز في الفترة الأخيرة والتسبب في تأزم موقف دجلة بالدوري خاصة وأن الفرق المفلس علي حد قول ماجد سامي يتلقي الخسارة في أغلب مبارياته خلال الوقت الحالي.

وقال مالك نادي وادي دجلة السابق عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك":"كلام في الصميم .. شوطة حلوة في المقص  غنوا معانا كوكو واوا" .

وأضاف ماجد سامي:" نادي مصري مفلس مادياً يلعب في الدوري الممتاز و متوقف عن سداد مستحقات لاعبيه من العام الماضي للحد الذي اضطر مديرين فنيين للنادي للاعتذار عن الاستمرار في تدريب الفريق كما اضطر لاعبيه لشكوى ناديهم جماعياً للاتحاد الأسبوع الماضي خسر هذا الأسبوع مباراته ضد أحد الفرق المصارعة على الهبوط بخطأ متعمد من الحارس الاحتياطي علماً بأن الحارس الأساسي تواجد على دكة البدلاء اي انه لم يكن موقوفاً أو مصاباً " .


وتابع ماجد سامي:" نفس هذا النادي سيلاقي في الأسبوعين القادمين ناديين أخرين من المنافسين على البقاء و تستطيع بكل سهولة التكهن بنتيجة هاتين المبارتين…"

جدير بالذكر ان المباراة الوحيدة التي لعبت يوم أمس بالدوري المصري الممتاز كانت تجمع بين فريقي مصر المقاصة والإنتاج الحربي والتي انتهت بنتيجة 2-1، لصالح الأخير، واذلي يصارع على الهبوط باحتلاله المركز الأخير برصيد 23 نقطة، في إشارة من ماجد سامي إلى تفويت الفريق الفيومي اللقاء.

ويستعد وادي دجلة لمواجهة الزمالك غدا في الجولة ٣١ من منافسات الدوري الممتاز .

الدوري المصري وادي دجلة الزمالك نادي وادي دجلة الدوري الممتاز ماجد سامي

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