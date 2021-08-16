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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لإيجاد حلول تعافي القطاع

بتمثيل مدني-عسكري.. معرض دبي للطيران يستعد للعودة مجددا

صورة أرشيفية - معرض
صورة أرشيفية - معرض دبي للطيران

أسابيع قليلة، وينطلق معرض دبي للطيران 2021، بعد تعليق حضور ضيوفه العام الماضي، بسبب الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، ليعود هذا العام محملًا بأجندة مكثفة وتطلعات جديدة بشأن قطاع الطيران المدني، في ظل التعافي الطفيف للصناعة بعد عامي الانتكاسة الذي ضربته بفعل الجائحة.

ينعقد معرض دبي للطيران لهذا العام 2021، خلال الفترة ما بين 14 و18 نوفمبر القادم، في العاصمة الإماراتية، وسط تأمل بحضور كبير وإقبال من قبل ممثلي قطاعات الطيران المدني والدفاع وغيرهم من الأطراف المعنية والمستثمرين في صناعة النقل الجوي.

أجندة المعرض

بحسب المدير التنفيذي للجنة العسكرية لمعرض دبي للطيران، اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، المستشار العسكري لوزارة الدفاع ، فإن أجندة المعرض ستركز على مجموعةٍ واسعة من الحلول التقنية الكفيلة بتعزيز السلامة ورفع سوية الكفاءة، والتي ستلعب دوراً محورياً في دعم تعافي قطاعات الطيران والفضاء والدفاع في أعقاب الأزمة.

ويعتبر مدير اللجنة العسكرية بمعرض دبي، المعرض منصة شاملة تزخر بالكثير من فرص التواصل والنقاش وتطوير الأعمال خلال فعاليات المعرض المتنوعة، المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً لممثلي القطاع.

وقال  اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي،: "حرصنا على مدى الأعوام الماضية على العمل عن كثب مع مُختلف الوفود العسكرية المشاركة في معرض دبي للطيران من جميع أنحاء العالم. واستمرّ هذا التعاون عبر الإنترنت خلال فترة الجائحة، ونحن اليوم نُخطط لإطلاق الاجتماعات والجلسات المباشرة مجدداً على أرض المعرض، في ضوء الأجواء الإيجابية التي تسود القطاع والرغبة الكبيرة باستئناف الأنشطة التجارية، ونعتقد بأنّ المعرض سيُوفر منصة مثالية للتنمية الاستراتيجية وتطوير الشراكات الجديدة".

تطلعات مستقبلية

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، قائلا، إن التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع لاستعادة ثقة العملاء وتعزيز عمليات السفر، سيمهّد الطريق أمام ازدهار قطاع الطيران، معتبرًا أن معرض دبي للطيران 2021 دليلاً على الانتعاش والنمو المتسارع الذي يحققه القطاع.

يُذكر أن دولة الإمارات بدأت مؤخراً فتح ممرات سفر بدون فرض الحجر الصحي مع العديد من الدول من مختلف أنحاء العالم، ما يساهم بشكلٍ كبير في زيادة أعداد المسافرين والسياح إليها، كما أعادت مؤسسة مطارات دبي مؤخراً افتتاح المبنى رقم 1 في مطار دبي الدولي بعد إغلاق دام 15 شهراً كجزء من خطتها لضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة للمطار، لا سيما أنه يستهدف استقبال 28 مليون مسافر في عام 2021.

ويُقام معرض دبي للطيران 2021 تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم دبي، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021.

معرض دبي للطيران الحجر الصحي معرض دبي للطيران 2021 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

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