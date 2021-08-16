حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والإشغالات بـ المنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحالات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، بهدف القضاء التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، ومتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، الحالة العامة بشوارع المركز، حيث تم تحرير 60 إزالة إدارية، ورفع 20 حالة تعد على حرم الطريق، بالإضافة لتحرير 10 مخالفات لعدم الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية من خلال المرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، والمرور على الصيدليات للتأكد من مدي توافر الكمامات الواقية والمستلزمات الطبية.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص في المهد بقرية قلوصنا، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وتم تحرير 51 حالة إزالة إدارية، و12 مخالفة إشغال طريق.