عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

صدى البلد

 من أسماء الله تعالى الحسنى اسمه عز وجل  ( العليم ) وهو الإسم الذي يشير إلى صفة العلم الإلهي  .وعلمه سبحانه وتعالى قديم بقدمه عز وجل وهو علم إحاطي . بمعنى أنه أحاط بكل شئ من قبل أن يأذن سبحانه وتعالى بخلق أي شئ . وعلمه تعالى بما كان كعلمه سبحانه بما هو كائن وما سيكون .يقول عز وجل( أحاط بكل شئ علما ) . هذا والله تعالى لا تخفى عليه خافية إذا أنه جل جلاله  يعلم السر وما أخفى ويعلم الجهر وما يخفى .عليم بذات الصدور . يعلم ما توسوس به الأنفس  هذا وعلوم الله تعالى  المتعلقة بالبشر لا منتهى لها حوتها  الشرائع والرسالات السماوية والتشريعات  .. من بينها الأوامر والنواهي الإلهية والحدود والأحكام وكل ما يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات   .  ومنها علم المعارف وهو المشار إليه بالعلم اللدني وهو علم من لدن الحق سبحانه وتعالى  يفيض به سبحانه وتعالى على قلب من يجتبي ويصطفي من عباده . وهو المشار إليه إخبارا عن سيدنا الخضر عليه السلام  بقوله عز وجل  ( وعلمناه من لدنا علما ) .وهناك علم المكاشفات  وهو العلم الذي يمنحه الاه تعالى على أثر تجليه بإسمه ( الباطن ) . وهناك علم الأسرار والعلم الذوقي وهو ما لا يدرك إلا ذوقا على أثر التقلب في الأحوال وهو خاص بأهل سلوك طريق الله تعالى .وهناك علم يسمى بالعلم المكنون وعلم مكنون المكنون وهناك العلم المخزون.  وعلم مخزون المخزون .وهي علوم تتعلق بالأسماء والصفات المنسوبة لله تعالى وهي علوم تمنح لخاصة الخاصة من أهل الإيمان.. وغير ذلك من العلوم الكثير والكثير ما ليس له أول ولا آخر ..وكل هذه العلوم يختص الله تعالى منها بما شاء لمن يشاء ..وهناك علم بالله عن الله خص به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهو العلم المتعلق بالله ومعرفته جل جلاله وهو  العلم الذي أمر الله تعالى محبوبه صلى الله عليه وسلم وعلى آله بطلب المزيد منه حيث أنه لا منتهى له فقال سبحانه ( وقل ربي زدني علما ) ..أي زدني علما بك منك عنك وهو العلم العرفاني الذي تفرد به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله عن سائر الخلق والذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله ( فوالله أني أعرفكم بالله وأتقاكم له واخوفكم منه ) . وفي حديث آخر قال ( أنا أعلمكم بالله وأعرفكم به ) ..هذا  والعلم الذي وصل إليه البشر  قليل ويظل الجهل مصاحبا للبشر مهما بلغوا من العلم وصدق تعالى إذ قال( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) .

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بالتوسع في تطبيق مبادرة صحة المرأة المصرية

لن نتوقف عن البكاء.. شاهد أفغانية تشعل مواقع التواصل بعد عرض مأساتها

الرئيس يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب

رئيس أفغانستان السابق يعلن عن مفاوضات مع طالبان

بعد نفي طاجيكستان.. مصدر: الرئيس الأفغاني مقيم الآن في سلطنة عمان

أشرف زكي يكشف لصدى البلد تطورات حالة سحر عبدالحميد بعد تعرضها لأزمة قلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

قرار عاجل من الجيش الأمريكي بخصوص رحلات الطيران في مطار كابول

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

انفراد.. عبدالله بكرى مدافع بيراميدز يوقع عقود انتقاله لـ "فاركو"

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

فيديو

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

فيديو جراف.. واحد تلو الآخر| مصرع 5 عمال في غلاية زيت

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

فيروز نبيل تكتب: ماذا لو؟

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ